ಥ್ರೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಹಗುರವಾದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಬದಲು ರೇಷ್ಮೆ, ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ದಾರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ತಯಾರಿಸಿದ ಥ್ರೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ದಾರಗಳ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಮುಂದೆ ಹಕ್ಕಿ ಆಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಚೋಕರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ದಪ್ಪ ದಾರಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೈಲಿಯ ಥ್ರೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಜತೆಗೆ ದೇವರ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ದಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಥ್ರೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾನ್ ಶೇಪ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಥ್ರೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದ ದಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ದಾರಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಪ್ಪ ದಾರಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಥ್ರೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು, ರೂಬಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
