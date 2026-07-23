ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ: ಗಾರ್ಡನ್ ಫಳಫಳ, ತರಕಾರಿಗಳ ಆಗರ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಎಸೆಯುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಬಲ್ಲದು. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವುದು? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ನೀವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಬಹುದು.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ!
ನಿಮ್ಮ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ದುಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಸರಳ ಮನೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮಹತ್ವ
ಒಣಗಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಸ್ಯಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಎಲೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ?
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಒಣಗಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನೀರು ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಜರಡಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಸೋಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ. ಉಳಿದ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಸಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ದ್ರಾವಣವಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
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