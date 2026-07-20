ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಫಟಾಫಟ್ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕತ್ತರಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ.ಕತ್ತರಿ ಫಳಫಳ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.
ನಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ವಿನೀಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರುವ/ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಫಳಫಳ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟೂಥ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿಯ ಶೂಸ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಧೂಳೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಶೂಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತದೆ.
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