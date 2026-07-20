Kannada

ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಫಟಾಫಟ್ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

life Jul 20 2026
Author: Suchethana D Image Credits:healthfacts Instagram
Kannada

ಕತ್ತರಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಕತ್ತರಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ.ಕತ್ತರಿ ಫಳಫಳ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.

Image credits: healthfacts Instagram
Kannada

ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು

ನಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್​ ಮಾಡಿ.

Image credits: healthfacts Instagram
Kannada

ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ

ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್​ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ವಿನೀಗರ್​ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರುವ/ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ  ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಫಳಫಳ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.

Image credits: healthfacts Instagram
Kannada

ಶೂಸ್​ ಶೈನ್​ ಆಗಲು

ಬೇಕಿಂಗ್​ ಸೋಡಾ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟೂಥ್​ಪೇಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿಯ ಶೂಸ್​ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಧೂಳೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಶೂಸ್​ ಶೈನಿಂಗ್​ ಬರುತ್ತದೆ.

Image credits: healthfacts Instagram

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