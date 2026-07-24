Water tank: ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ನೀಲಿ.. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸಾಮನ್ಯ . ಇವು ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಣ್ಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವೇ?
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಣ್ಣವು ಕೇವಲ ಅಂದ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸಿಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಒಳಗಿನ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಣ್ಣವು ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ಪಾಚಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಕಪ್ಪು ಟ್ಯಾಂಕ್: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಪ್ಪು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು UV ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ಒಳಗಿನ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವು ಮಸುಕಾಗಬಹುದು.
ನೀಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ
ನೀಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್: ನೀಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದಪ್ಪ, UV ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪದರಗಳಿವೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅದು 'ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ' ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದು UV ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು BIS ಅಥವಾ ISI ನಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 3, 4 ಅಥವಾ 5 ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 3 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಹು-ಪದರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಣ್ಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಳಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
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