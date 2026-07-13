Running Shoes: ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಗೈಡ್
ಸರಿಯಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಪಾದದ ರಚನೆ, ಮತ್ತು ಓಡುವ ನೆಲದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಶೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಹೊಸದಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಶೂ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಬಹುತೇಕರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಮರುಳಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಓಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ. ತಪ್ಪು ಶೂ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಕಾಲುನೋವು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನಂತಹ ಗಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಶೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಶೂ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ
ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಜ್ನ ಶೂಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಶೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶೂ ಧರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಶೂವಿನ ತುದಿಯ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಓಡುವಾಗ ಪಾದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಾದದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾದದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಓಡುವ ಭಂಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಪಾದಗಳು ಓಡುವಾಗ ಒಳಕ್ಕೆ (ಓವರ್ಪ್ರೊನೇಶನ್) ಅಥವಾ ಹೊರಕ್ಕೆ (ಸ್ಯುಪಿನೇಶನ್) ವಾಲುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡಾ ಶೂಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್' (gait analysis) ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಓಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಶೂಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತೀರೋ? ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳಂತ ಕಠಿಣ ದಾರಿ?
ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಪರ್ವತ, ಕಾಡಿನಂತಹ ಟ್ರಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೀರೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕುಶನಿಂಗ್ ಇರುವ ಶೂಗಳು ಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದಿಂದ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಿಪ್, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಪಾದವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡದೆಯೇ ಶೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧರಿಸಿ ನೋಡಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಜಾಣತನ. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಹೊಂದುವ ಶೂ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಶೂಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂ 300-500 ಮೈಲಿ (ಸುಮಾರು 500-800 ಕಿ.ಮೀ.) ಓಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕುಶನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶೂ ಸವೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.
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