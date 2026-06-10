ಪೇಪರ್ ಕಪ್ನಿಂದ ವಾಲ್ ಡೆಕೋರ್, ಫ್ಲವರ್ ವೇಸ್! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ 8+ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್
ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ DIY ಐಡಿಯಾಗಳು ಯಾವುವು? ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಅಲಂಕಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
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Image Credit : stockPhoto
ಪೇಪರ್ ಕಪ್
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕರಕುಶಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ 8+ ಅದ್ಭುತ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
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Image Credit : Gemini AI
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಫ್ಲವರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಹೂವಿನ ದಳಗಳಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಈ DIY ಫ್ಲವರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Gemini AI
ಫೋಟೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೂಗುಹಾಕಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
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Image Credit : pinterest
ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ಟ್
ಕಪ್ನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೂವಿನ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು.
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Image Credit : GEMINI AI
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಚಾರ್ಮ್
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಚಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಟಚ್ ನೀಡಬಹುದು. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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Image Credit : pinterest
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲಾಲ್ಟೀನ್
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಳಗೆ LED ಟೀ-ಲೈಟ್ ಇಡಿ. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ.
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Image Credit : pinterest
ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಸಣ್ಣ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಾಗಬಲ್ಲವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೆಣಬಿನ ನಾರು, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.
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Image Credit : pinterest
ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಒಳಗೆ LED ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪವನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಬಹುದು.
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Image Credit : pinterest
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀವು ಆನೆ, ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಟು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
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Image Credit : Gemini AI
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ನಿಂದ ಹೂದಾನಿ ಮಾಡಿ
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ. ನಂತರ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಟಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೂದಾನಿಯ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. ನಂತರ ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.
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Image Credit : pinterest
ಪೇಪರ್ ಕಪ್ನಿಂದ ಜೋಕರ್ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಜೋಕರ್ ಮುಖವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕಿವಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ.
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