ನೋಡಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಳೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಬಳೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಬಳೆ ಧರಿಸಿದರೂ ಕೈ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಳೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತಹ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಈ ತರಹದ ಬಳೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೀರೆ, ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬಳೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೈಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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