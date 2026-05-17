ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ನೆಟ್ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ 6 ಕ್ಯೂಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ!
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಜೊತೆ ಬರುವ ಫೋಮ್ ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಇದೇ ಫೋಮ್ ನೆಟ್ನಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮುದ್ದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
Image Credit : stockPhoto
ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು
ನೆಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ DIY ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಈ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : pinterest
ಹಣ್ಣಿನ ಫೋಮ್
ಹಣ್ಣಿನ ಫೋಮ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೊಲ, ಆನೆ ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಫೋಮ್, ಅಂಟು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಟನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
Image Credit : pinterest
ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್
ನೀವು ಫೋಮ್ನಿಂದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಕಾರ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಅಂಟಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂಟಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : pinterest
ಮುದ್ದಾದ ಹಣ್ಣು
ಹಣ್ಣಿನ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ, ಮುದ್ದಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಿಚನ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
Image Credit : gemini AI
ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿ
ಹಣ್ಣಿನ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂದಾನಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
