ಹಾವಿನ ಮಾದರಿಯ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಾವಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ತಿರುಚಿದ ಹಾವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಹಾವಿನ ಚರ್ಮದಂತೆ ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಬೀಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಹೆವಿ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಉಬ್ಬಿದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಚರ್ಮದಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಣಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ.
