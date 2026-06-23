ಬಟ್ಟೆ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ.. ಕೊಳೆನೂ ಮಾಯ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
How to hand wash clothes:ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಹೊಳಪು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲು ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿತೊಳೆಯುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ.
ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ (Silk), ಲೇಸ್ (Lace), ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉಣ್ಣೆ (Cashmere Wool) ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸಿಯರ್ನಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಡ್ರೈಯರ್ನ ಶಾಖದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ 'ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್' (Care Label) ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ. ಇದು ನೀರಿನ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೃದುವಾದ ಅಥವಾ ಜೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಲೆಗಳಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಲೆಗಳಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
*ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ ರಿಮೂವರ್ ಹಚ್ಚಿ, ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಹೆಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಲೆ ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
*ಇದರ ನಂತರ ಬಕೆಟ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ.
*ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಗುರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನೀರು ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಇದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಣ್ಣ ಹೊರಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು
ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು
ಈಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಬೂನಿನ ಅಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ (Rinse ಮಾಡಿ). ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ನೀರು ತೆಗೆಯಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಹಗುರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಣ ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಟವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು (Undergarments)
ಇವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬಹುದು. ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ತೆಗೆದು, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೆಟರ್ಗಳು (Sweaters)
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ, ಮೃದುವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನು ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಆಕಾರ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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