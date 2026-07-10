Chicken Vs Mutton: ಮೈ ನೆನೆಯೋ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ ಮಾಂಸದ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಚಿಕನ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಬೆಸ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಅನುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಚಿಕನ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಬೆಸ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ, ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೊಡುವ ಮೊದಲು, ಎರಡರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ!
ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಚರ್ಮರಹಿತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಮಟನ್ ಗಿಂತ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಟನ್!
ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಮಿತ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಮಾಂಸ ತಾಜಾ ಆಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಸಿ.
ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೀನ್!
ಹೌದು, ಈಗ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಎರಡೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿಕನ್ ಉತ್ತಮ ಎನುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಮಟನ್ ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಸತು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಟನ್ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ, ಚಿಕೆನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದ ನಂತರವೇ ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
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