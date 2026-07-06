ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ.&nbsp;

ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತುಂಡು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸರಳ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯೂ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ತುತ್ತು ಊಟವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಜನರೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಜಾ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಈ ರುಚಿ ಆನಂದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಸಹರಾನ್‌ಪುರದ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ನಿಶಾ ಸೈನಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ವಿಧದ ಹಸಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಮೊದಲು, ಈ ಹಸಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಮಾವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ!

ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ನಿಜವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಮಸಾಲೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು, ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು, ಇಂಗು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಣ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಮಾವಿನ ತುಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು.

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ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ರುಚಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ!

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಾಖವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಂಬೆ ರಸ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹುಳಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

10 ದಿನಗಳವೆರೆಗೆ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ!

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್‌ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಳೆಯದಾದಷ್ಟು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.