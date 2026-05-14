ಬಾತ್ರೂಂ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಡ, 5 ರೂ.ನ ಈ ಪುಡಿ ಸಾಕು
Yellow Tile Removal: ಬಾತ್ರೂಂ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಹಳದಿ ಕಲೆ ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಪಿನ ನೊರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.
5 ರೂ.ವೆಚ್ಚದ ಈ ಮನೆಮದ್ದು
ಮನೆ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಾತ್ರೂಂ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದಾಗ ಈ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಪೂವಿನ ನೊರೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು 'ಲೈಮ್ಸ್ಕೇಲ್' ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಪದರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬದಲು ಕೇವಲ 5 ರೂ.ವೆಚ್ಚದ ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಲೆಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್: ಇದು ನೀರಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪದರ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ: ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರು.
ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪ್ಯಾಡ್.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step)
ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೊರೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರ ಸಂಕೇತ.
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ: ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಹಳದಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂದಿಗಳಿಗೆ (Grout) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ.
ಸಮಯ ನೀಡಿ: ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಜ್ಜುವುದು: ಈಗ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಹಳದಿ ಪದರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ತೊಳೆಯಿರಿ: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೆಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ನಿಂದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವುದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು (Gloves) ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಂಬಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.