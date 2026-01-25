ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಿರಾ? ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ
Sandalwood popular actress: #2016 ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಾಲದ ಸಿಹಿ ನೆನಪು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
#2016 ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಈಗ ವೈರಲ್
ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು '2016.. ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ವೈಬ್ಸ್' ಎಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ #2016 ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತಾ?.
ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತಾ?.
5 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು...
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮುದ್ದುಗಂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಟನೆಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?. ಯೆಸ್ ಅವರೇ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ.
ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ 2020 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿತಿನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ತಮ್ಮುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ಬೆಡಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
