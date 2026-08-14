ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ.. 2030ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Gold price prediction 2030: ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದ ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ಸಾಲುಗಳು ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದು ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಟುಕದಷ್ಟು ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಪೋತುಲೂರಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಈಗ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಗಗನಕುಸುಮವಾಗಲಿದೆಯೇ? 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವ
ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವ
ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಟುಕದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ (1955 ರಿಂದ 2026)
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ (1955 ರಿಂದ 2026)
ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ…
1955 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 79 ರೂ.ಇತ್ತು.
1980 ರ ವೇಳೆಗೆ 1,330 ರೂ. ತಲುಪಿತು.
2000 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 4,400 ರೂ. ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ 18,500 ರೂ. ಆಯಿತು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 2020 ರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 2020 ರಲ್ಲಿ 48,651 ರೂ. ಇದ್ದ ದರ, 2024 ರಲ್ಲಿ 74,100 ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದು 1.13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ 12 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2.25 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪರ್ಯಾಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಪರ್ಯಾಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಬಹುದು. ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೃತಕ ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಲೋಹಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು.
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