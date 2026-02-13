- Home
- Life
- Valentine's Day Wishes: "ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ನೀನೇ.. " ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ
Valentine's Day Wishes: "ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ನೀನೇ.. " ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ
Valentine’s Day 2026 Wshes: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಶಾಯರಿ, ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಸ್ಗಳ ಸುಂದರ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
15
Image Credit : Getty
Happy Valentine’s Day Shayari In Kannada: ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಶಾಯರಿ
ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಶುರು,
ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಮುಳುಗುತಿದೆ.
ನೀನು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ,
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ.
Happy Valentine’s Day
ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದೆವು,
ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾವೂ ನಮ್ಮವರಾದೆವು.
Happy Valentine’s Day
ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯಾ,
ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ.
Happy Valentine’s Day 2026
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಪದವಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ನೀನೇ.
Happy Valentine’s Day
25
Image Credit : Getty
ಹೀಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ
- ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಕಾರಣವೇ ನೀನು. ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಜಾನು.
- ನಿನಗಿಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರು.
- ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟವೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಲವ್ ಯು ಫಾರೆವರ್!
- ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ನೀನು ಮಾತ್ರ. ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಮೈ ಲವ್.
- ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೇಲೆಯೇ ತಿಳಿಯಿತು, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ.
- ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೃದಯ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
- ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀನು ನನ್ನ ಇಂದೂ ಹೌದು, ನಾಳೆಯೂ ಹೌದು.
- ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿ, ನಿನ್ನಂದಲೇ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ, ನನ್ನ ಹೀರೋ.
35
Image Credit : insta
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಾದರೆ
- ನಿನ್ನ ನಗು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಗ. ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ವೀಟ್ಹಾರ್ಟ್.
- ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
- ನೀನು ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
- ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕಥೆ ನೀನು.
- ನೀನು ನಕ್ಕಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಖುಷಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖುಷಿಯೂ ಅಪೂರ್ಣ.
- ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ.
- ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀನಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
- ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ನನ್ನ ಜಾನು.
45
Image Credit : Freepik
ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಕೋಟ್ಸ್
- ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು.
- ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು.
- ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೂರ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಎಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ತಮ್ಮವರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.
- ನಿನ್ನ ಸಾಥ್ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ, ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ!
- ಪ್ರತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನದೇ ಹೆಸರು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಇಂದು ಮತ್ತು ನೀನೇ ನನ್ನ ನಾಳೆ.
- ನಿನ್ನ ನಗುವಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಜಾನು!
- ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
- ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿತು.
- ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಅಪೂರ್ಣ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿಶೇಷ.
- ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸತ್ಯ ನೀನು.
- ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನದೇ ಉಲ್ಲೇಖ.
- ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿನಿಂದ, ಜೀವನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
55
Image Credit : pexels
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
- ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿ ನೆನಪು.
- ನೀನಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ.
- ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ.
- ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರು.
- ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos