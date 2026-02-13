ಈ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಧರಿಸಿದಾಗ, ನೋಡಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಇರುವ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಬಹುದು.
ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ, ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಗುರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ನ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ನೀಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೋನ್ ಉಂಗುರವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಹೂವಿನ ಡ್ರೆಸ್, ಪಚ್ಚೆ ಹಾರ: ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಗೂ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ!
ಹುಡುಗಿಯರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಓಲೆ! ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್
ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಚಿನ್ನದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ?
ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಳಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು!