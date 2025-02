ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ 6 ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾಗಳು

ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಈ 6 ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.



ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ, ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ 6 ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಸರಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.



What happens after love

'ಪ್ರೀತಿಯ ನಂತರ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳು' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 2024 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕ ಇದು. ಇದು ಕೊರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಪುರುಷನ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.



My secret romance

ಈ ನಾಟಕವು ಅನನುಭವಿ ಮಹಿಳೆ ಲೀ ಯೂ-ಮಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅನನುಭವಿ ಮಹಿಳೆ ಆಕರ್ಷಕ ಚಾ ಜಿನ್-ವುಕ್ ಜೊತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ, ಜಿನ್-ವುಕ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯೂ-ಮಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ.



Cinderella at 2 AM

ಸಿಂಡರೆಲ್ಲಾ 2 AM ಗೆ ಎಂಬುದು ಹಾ ಯೂನ್-ಸಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಹಿಳೆ, ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಣಯದ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಸಿಯೋ ಜೂ-ವೊನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

Love next door

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ವಯಸ್ಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರಾದ ಬೇ ಸಿಯೋಕ್-ರ್ಯು ಮತ್ತು ಚೋಯಿ ಸೆಯುಂಗ್-ಹ್ಯೊ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ.

Queen of tears

ಕಣ್ಣೀರಿನ ರಾಣಿ ನಾಟಕವು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಹಾಂಗ್ ಹೇ-ಇನ್ ಮತ್ತು ಬೇಕ್ ಹ್ಯುನ್-ವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಧವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.



