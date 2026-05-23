Monsoon Flowers: ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಿಡುವ 5 ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿವು! ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟು ನೋಡಿ!
Rainy season flowers drawing: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಸವಾಳ, ಸದಾಪುಷ್ಪ, ಪೋರ್ಚುಲಾಕಾ, ಅಪರಾಜಿತಾ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೂವು ಆಗುವ ಗಿಡಗಳಿವು!
ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ
ಸದಾಪುಷ್ಪ / ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪ
ಸದಾಪುಷ್ಪವನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ನಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಸ್ ರೋಸ್
ಅಪರಾಜಿತಾ/ ಶಂಖಪುಷ್ಫ
ಚೆಂಡು ಹೂವು
ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿಡ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ-ಕಿತ್ತಳೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ತೇವಾಂಶವು ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
