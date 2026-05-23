ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ 'ಡೆತ್ ವಾರಂಟ್'
ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆಯ ನಡುವೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ತಂಪೆರೆಯುವ ಮಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಆ ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೇ ಬರುವ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಅಬ್ಬರ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಿಡಿಲು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಎಂಬ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಸಿಡಿಲು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನದಿ, ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ (ಧನಾತ್ಮಕ) ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ (ಋಣಾತ್ಮಕ) ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಮರಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು 'ಸಿಡಿಲು' ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು:
ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗುಡುಗು ಆರಂಭವಾದಾಗ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ: ಗುಡುಗಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರು ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಅನೇಕರು ಮಳೆಗೆ ಹೆದರಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು! ಸಿಡಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಬೇಡ: ಮಿಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ವೈರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಕೆರೆ, ನದಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಬನ್ನಿ. ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:
ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು ಆರಂಭವಾದರೆ ಕಾರಿನ ಒಳಗೇ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಕಾರಿನ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಗಳು ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಬದಲು, ಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕುಕ್ಕರಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು (Crouching) ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಬ್ಜ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ.