Buying a New AC This Summer? 1 ಟನ್ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಲೇಖನವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚು, ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ನ ಅಂದಾಜು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ (AC) ಇರಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ಆನಂದದ ಜೊತೆಗೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು 1 ಟನ್ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು 1 ಟನ್ ಎಸಿ? ಇದರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಟನ್' ಎಂದರೆ ತೂಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು (Cooling Capacity) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಟನ್ ಎಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 12,000 BTU ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಲ್ಲದು. ಇದು ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 120 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ನೀವು ಆರಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತೆ?
ಎಸಿಯ ವಿಧದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ:
ನಾನ್-ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿ: ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 0.9 ರಿಂದ 1.2 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಎಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸರಾಸರಿ 8-9 ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿ (5-ಸ್ಟಾರ್): ಇವು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 0.6 ರಿಂದ 0.8 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಎಸಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ!
ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಎಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 240 ಯೂನಿಟ್ ಎಸಿಯಿಂದಲೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹7 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ ಎಸಿಗಾಗಿಯೇ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,680 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. (ಇದು ಇತರ ಮನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಿಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಅಂಶಗಳು
- ಕೇವಲ ಎಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ:
- ಕೋಣೆಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಹೊರಹೋಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಎಸಿಯನ್ನು 18 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಡುವ ಬದಲಿ, 24-26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಹೊಸ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ (Star Rating) ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ (ISEER value) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 5-ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಸಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.