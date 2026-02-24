ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು (Indoor Plants) ಆಗಾಗ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಈ 6 ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದಲೂ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.
ಕುಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ರಂಧ್ರಗಳಿರಲಿ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದ 'ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್' ಬಳಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರಿಸಿ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಠಿಣ ಬಿಸಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಸಿ (AC) ಇರುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ.
ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಗಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ತಾಪಮಾನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಲಿ.
ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ) ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸುಡಬಹುದು.
