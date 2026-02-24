Kannada

6 ಸುಲಭ ಹಂತ

ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು (Indoor Plants) ಆಗಾಗ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಈ 6 ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

life Feb 24 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:gemini
Kannada

ನೀರುಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ

ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದಲೂ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು

ಕುಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ರಂಧ್ರಗಳಿರಲಿ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದ 'ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್' ಬಳಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರಿಸಿ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಠಿಣ ಬಿಸಿಲು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ

ಎಸಿ (AC) ಇರುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ತಾಪಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ

ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಗಾಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ತಾಪಮಾನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಲಿ.

Image credits: gemini
Kannada

ಸರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ

ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ) ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸುಡಬಹುದು.

Image credits: Gemini AI

ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹೀಗೆ ತೊಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್‌ ಆಗೋದು! ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ‘ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ’... ಪಡೆಯಿರಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ

ಇದು 'ಭಾರತದ ಪುಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್', ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ

ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ! ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾ