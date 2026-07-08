ಮಳೆಗಾಲದ ಫೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಲಟ್ಕನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಟಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ.
ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕ್ಲೌಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ಹನಿಯ ಆಕಾರದ ಲಟ್ಕನ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಯುವತಿಯರು ಸಖತ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಸ್ಟಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಆಕಾರದ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ದನೆಯ ಓಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಸೂಜಿ ದಾರ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳ ಜೊತೆ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಲಟ್ಕನ್ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೂಪ್ ಎರಡರ ಫೀಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚಂಕಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಟ್ಕನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
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