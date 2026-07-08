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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಓಲೆಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್: ಲಟ್ಕನ್ ವರ್ಕ್‌ನ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Jul 08 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಕ್ಲೌಡ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಮಳೆಗಾಲದ ಫೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಲಟ್ಕನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಟಾಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ.

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ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಟಾಪ್ಸ್

ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕ್ಲೌಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ಹನಿಯ ಆಕಾರದ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

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ಸ್ಟಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಯುವತಿಯರು ಸಖತ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಸ್ಟಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ಆಕಾರದ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಸೂಜಿ ದಾರ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಉದ್ದನೆಯ ಓಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಸೂಜಿ ದಾರ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳ ಜೊತೆ ಚೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.

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ಹೂಪ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಲಟ್ಕನ್ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೂಪ್ ಎರಡರ ಫೀಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕೊಡುತ್ತೆ.

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ಚಂಕಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚಂಕಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಟ್ಕನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.

Image credits: Pinterest

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