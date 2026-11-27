ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ ಸಮೀಪದ ದೇಶ್ನೋಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಣಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರಾರು ಇಲಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಸಾವಿರ ಇಲಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ... ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದರೂ, ಇಲಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಲಿಯನ್ನೇ ದೇವರಂತೆ ನೋಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇಲಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಕಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರದೆ, ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಣಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ..
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ ಸಮೀಪದ ದೇಶ್ನೋಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಣಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲಿಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 14ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕರ್ಣಿಮಾತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಅವತಾರವೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಲಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ಭಕ್ತರು ನೀಡುವ ಹಾಲು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಇಲಿಗಳನ್ನು 'ಕಾಬಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೀಟಗಳಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇಲಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಕರ್ಣಿ ಮಾತೆಯ ಮಲಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಾಗ, ಅವನನ್ನು ಮರಳಿ ಬದುಕಿಸುವಂತೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಆಕೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಯಮ, ಕರ್ಣಿ ಮಾತೆಯ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುವಂತೆ ವರ ನೀಡಿದ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಈ ಇಲಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಇಲಿ ಕಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ...
ಈ ಸಾವಿರಾರು ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಇಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸೂಚಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಕರ್ಣಿ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಈ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಇಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?
ರೈಲು, ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ: ಬಿಕಾನೇರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೇಶ್ನೋಕ್ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಇದೆ.
ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ: ಸಮೀಪದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಕಾನೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ (ಸುಮಾರು 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ).
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ: ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ (Entry fee) ಇಲ್ಲ.