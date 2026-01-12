Photos: ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರು, ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು! ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಾಕು!
Kerala Style Home in Sagara: ಅನೇಕರು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಮನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈಶಾ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. RCC, ಹಂಚು ಹಾಕಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, Work From Home ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮನೆಹ ಹೈಲೈಟ್ ಏನು?
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ದಂಪತಿ ಅವರು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ನೆಲ, ಸಾಗವಾನಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಈ ಮನೆಯ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು
ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಳುವುದು. ಈ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡೋದು ಚೆಂದ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ
ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾವಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಇವೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್
ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಲ್
ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಕಾಣುವಂತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಮನೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೊಡ್ಡದಾದ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಏರಿಯಾ
ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಳಿ ಕೂಡ ಮರದ ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಏರಿಯಾ
ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಿಚನ್
ಒಪನ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಹಣ ಆಯ್ತು?
ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟೂ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಿಮೆ
ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲುಗಡೆ ಒಪನ್ ಟೆರೆಸ್ ಇದೆ.
