ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ-ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮಿಂಚು: ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ 'ಪವರ್ ಕಪಲ್' ಹವಾ!
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' (Golden Globe Awards) ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ (Nick Jonas) ಜೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಯ ಆಗಮನವು ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವರನ್ನೇ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದವು.
ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಜೋಡಿ:
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡಿ 'ಪವರ್ ಕಪಲ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಡಿಯೋರ್ (Dior) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಅದ್ಭುತವಾದ 'ಟಿಯರ್ಡ್ ಗೌನ್' ಧರಿಸಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಅವರ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ನೆನಪಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು:
ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡಿ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಹಳೆಯ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ (Met Gala) ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ, ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿತು. ಈ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ:
ಈ ಬಾರಿಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ 'ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್' ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಜೂಲಿಯಾ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೂನಿ, ಮೈಲಿ ಸೈರಸ್, ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಬ್ಲೂಮ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಎಲ್. ಜಾಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೂಪ್ ಡಾಗ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.
ರಜೆಯ ಮೋಜಿನ ನಂತರ ಕೆಲಸದತ್ತ ಮುಖ:
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಪತಿ ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಸುಂದರ ದ್ವೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ರಜೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, "ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ರಜಾದಿನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ನ ಗದ್ದಲದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭರಾಟೆ:
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' (The Bluff) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರವೇ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಇಂತಹ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜೋಡಿ" ಎಂದು ಹಾಡಿಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.