B ಎಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ, A ಎಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ... ಹಾಗಾದರೆ AB ಕೋಚ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು?
What is AB coach: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಬಿ (AB) ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಗಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಎಸಿಗಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ ಎಬಿ ಕೋಚ್ನ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಈ ಎಬಿ ಕೋಚ್ನ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಸ್ಲೀಪರ್, ಜನರಲ್, ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಈ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು 'S' ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, B 'ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ'ಗಾಗಿ ಮತ್ತು A 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ'ಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೋಚ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು 'AB' ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈಗ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಎಬಿ ಕೋಚ್ನ ಅರ್ಥವೇನು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಎಬಿ ಕೋಚ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಗಾಗಿ ಈ AB ಕೋಚ್?
ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಗಾಗಿ ಈ AB ಕೋಚ್?
ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟು ಥರ್ಡ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅವರು 'B' ಹೆಸರಿನ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 'A' ಹೆಸರಿನ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಬಿ ಕೋಚ್ ಏನಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದು 'A' ಮತ್ತು 'B' ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ (ಮಿಶ್ರಣ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೀಟುಗಳು ಥರ್ಡ್ ಎಸಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೀಟುಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಬಿ ಕೋಚ್ ಅಲಾಟ್ (ಹಂಚಿಕೆ) ಆದಾಗ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಂಬರಿನ ಎರಡೆರಡು ಸೀಟುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಎಸಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಗಾಗಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಯ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಎಸಿಯ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸೀಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಸೀಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಎಸಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀಟು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ (Middle berth) ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ (Lower berth) ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಬರ್ತ್ (Upper berth) ಸೀಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಟನ್ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿ
ಕರ್ಟನ್ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ ಇರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಮುಂದೆ ಪರದೆಗಳು (Curtains) ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಮುಂದೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ 2 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ (ಗೊಂದಲ) ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಟಿಟಿಇ (TTE) ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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