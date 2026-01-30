ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ!
Avoid these foods to prevent cancer not good for health ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ರುಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
Sweets
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು..: ನೀವು ಸೋಡಾಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
Fried foods
ಹುರಿದ, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
Processed, red meat
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ, ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ: ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕನ್, ಸಾಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ವಿಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುರಿಮರಿ, ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಹಂದಿಮಾಂಸದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು.. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
Alcohol
ಮದ್ಯ: ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.