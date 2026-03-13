ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಪುದೀನಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಬಹುದು.
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಪರಿಮಳ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಇಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪರಿಮಳ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಇಲಿಗಳಿಗೆ ರೋಸ್ಮರಿಯ ವಾಸನೆಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಅಂದವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಪರಿಮಳವು ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
