ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್
Terrace Gardening: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಲ್ಲೂ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದೆಯೇ? ಪಾಟ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ, ಬೇರು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲು ಮಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ
ಈ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ
ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, "ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ?", "ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಾ?" ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡ, ಹಗುರವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ (Potting Mix) ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 55 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲೇ 'ರೆಡ್ ಆಪಲ್ ಬೇರ್' (ಬೋರೆಹಣ್ಣು) ನಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಕುಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕುಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಕಂಟೈನರ್: 55 ಲೀಟರ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ 20x20 ಇಂಚಿನ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ (Gro-bag) ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ತೂತುಗಳು (Drainage Holes): ನೀರು ನಿಂತು ಬೇರು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಮ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಅರ್ಧ-ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾರಸಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ತಾರಸಿ ಹಾಳಾಗುವುದು (Seepage) ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಕುಂಡವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸಲು (Lightweight Potting) ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಕುಂಡವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸಲು (Lightweight Potting) ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಲು..
ಡ್ರಮ್ನ ತಳದಲ್ಲಿ ತೂತಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಕಳೆ ಹುಲ್ಲು, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತಹ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು 20-30% ರಷ್ಟು ತುಂಬಿ ಒತ್ತಿ.
ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕರಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಾಟ್ನ ತೂಕವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ (Potting Soil Mix)
ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ (Potting Soil Mix)
ಗಿಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಅಂಟಾಗದೆ, ಪೊರಸ್ (ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ) ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅನುಪಾತ ಅನುಸರಿಸಿ:
ತೋಟದ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು: 50%
ಕೊಕೊಪೀಟ್: 20% (ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು)
ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ (ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ): 20%
ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು (Paddy Husk): 10% (ಮಣ್ಣು ಅಂಟಾಗದಂತೆ ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು)
ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ: ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ
ಕಹಿಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ (Neem Cake Powder): 5% (ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು)
ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ (Trichoderma): 1-2 ಚಮಚ (ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಫಂಗಸ್ ಬರದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು)
ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿ & ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ: ತಲಾ 1-2 ಚಮಚ (ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)
ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಈ 2 ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಈ 2 ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ
ಗಿಡವನ್ನು ನರ್ಸರಿ ಕವರ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನೆಡುವಾಗ ಅದರ 'ಗ್ರಾಫ್ಟ್' (ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ) ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಇಂಚು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಗಿಡ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದ ಹೂವು-ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಿವುಟಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಗಿಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೂವು ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹೂವು-ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೇ ವ್ಯಯವಾಗಿ, ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ)
ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜೋಳದ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ (ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ). ಇದು ತಾರಸಿಯ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
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