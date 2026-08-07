ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರೂ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣವೊಂದೇ ಸಾಲದು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಓದು ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷణವೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣವೊಂದೇ ಸಾಲದು.
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ, ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಷಕರು ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳೇನು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅರಿತು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೇ. ಆದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಲಿಸಬೇಕು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಲೋಚನೆ, ಹವ್ಯಾಸ, ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪೋಷಕರೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸಬೇಕು.ಚಾಣಕ್ಯರ ಸೂತ್ರದಂತೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಮುನ್ನ 'ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ? ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಈಗ ಇದು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಸೋಲನ್ನು ಪಾಠವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು.
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸದಾ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಕ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಲಿಸಬೇಕು.
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