ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ 32 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಹೆರಿಗೆ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 32 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೌಡು!
ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಏಕಾಏಕಿ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ ನ್ಗುಯೆನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಫು ಲುವಾಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 32ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಭಾವಿಸಿತ್ತು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆರಿಗೆ..!
ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ತೀವ್ರಗೊಂಡು, ಮಹಿಳೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿನ ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
2 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಗು!
ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಮಗು ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್-ಬಿ ಲಸಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ..!
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ "ಯಮಹಾ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಿ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ "ತಾಯಿ-ಮಗು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.