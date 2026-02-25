Celebrity Kids Diet: ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತಿನ್ನುವ ರಾಯಲ್ ಊಟವಿದು
Aaradhya Bachchan School Lunch: ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಶಾಲೆಯ ಮೆನು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ
ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ
ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಮೆನುವನ್ನು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಶೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮೆನು
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮೆನುವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೆಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮತೋಲಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಪಾಹಾರ (Breakfast)
ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉತ್ತಪ್ಪಂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ (ಪೋಹಾ), ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಪಾಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಾಧ್ಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಉಪಾಹಾರದೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಮೆನು (Lunch Menu)
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯೂಟದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಮೆನು
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು (ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ), ಕಾಲೋಚಿತ ತರಕಾರಿಗಳು (ಪನೀರ್ ಸಬ್ಜಿ, ಆಲೂ-ಗೋಬಿ ಇತ್ಯಾದಿ), ತಾಜಾ ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಬಾರ್ (ಮಕ್ಕಳು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ತಾಜಾ ಸಲಾಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರ್) ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.