ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ 7 ಗಿಡ ಇಡಿ, ನೀವೂ ಕುಂಭಕರ್ಣನಂತೆ ಮಲಗ್ತೀರಿ!
Bedroom plants for sleep: ಈ ಏಳು ಗಿಡಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸುಸ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗಾಢವಾದ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 7 ಗಿಡಗಳು
1. ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant)
ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜೀನ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ (Lavender)
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡದ ಸುವಾಸನೆಯು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ.
3. ಅಲೋವೆರಾ (Aloe Vera)
ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಅಲೋವೆರಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾದಾಗ ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಕಲೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಗಾಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Spider Plant)
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಂಪಿಯನ್. ಇದು ಸುಮಾರು 90% ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ (Peace Lily)
ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು 5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ. ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಡ.
6. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ (English Ivy)
ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು (Mold) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.
7. ಜಾಸ್ಮಿನ್ (Jasmine)
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹಿತವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾಸಿತರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಅಥವಾ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲೆಂದೇ 'ಜಾಸ್ಮಿನಮ್ ಪಾಲಿಆಂಥಮ್' (Jasminum polyanthum) ನಂತಹ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳಿವೆ, ಇವು ಅಲ್ಪ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ (Useful Tip):
ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.