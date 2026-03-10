Kannada

ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತೆ

life Mar 10 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಕಡ್ಡಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎಲೆ ಸಮೇತ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ ರೀತಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೈಜವಾದ ಆಲೂವೆರಾದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.

Image credits: instagram
ಮಣ್ಣು ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಒಂದು ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನಾರು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೆಡಿರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಚ್ಚಿ, ಹದಿನೈದು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯಿರಿ.

Image credits: instagram
ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಗೊಬ್ಬರ

ಒಂದು ಮಗ್‌ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ seaweed ಬೀಜ ಸೇರಿಸಿ, ನೆನೆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು.

Image credits: instagram
ಒಣಗಿದ ಕಡ್ಡಿ

ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ, ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪದೇ ಒಣಗಿದ್ದನ್ನು ಕಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.

Image credits: instagram
ಅಕ್ಕಿ ನೀರು

ಆಗಾಗ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು

Image credits: instagram
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಬನಾನಾ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು

Image credits: instagram
ನೇರ ಸಗಣಿ ಹಾಕಬಾರದು

ನೇರವಾಗಿ ದನದ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ತಗೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು

Image credits: instagram
ಆಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ!

ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವ ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕಲೇಬಾರದು, ಆ ಮಣ್ಣ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು.

Image credits: amzon.in

