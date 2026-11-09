ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ನ ಈ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್: 7 ಹೂ ಗಿಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕೈತೋಟವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಗುಲಾಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?
ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿಡೀ ಸ್ಥಳೀಯ ನರ್ಸರಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ನೆಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹೂವುಗಳು!
ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ-ಟರ್ಥಿಯೆನಿಲ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕ್ರಿಸಾಂಥೆಮಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಸಿಗಳು
ಕ್ರಿಸಾಂಥೆಮಮ್ಸ್ ಹೂವುಗಳು ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಬೇಗನೆ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಡುವ ಬದಲು, ನೇರವಾಗಿ ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟೂನಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಪೆಟೂನಿಯಾಗಳು ನೇತಾಡುವ ಕುಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್ಸಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಗುಲಾಬಿಗಳು!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವ ತೋಟಗಾರರು, ಚಳಿಗಾಲದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ, ಆಕರ್ಷಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಡುಲ ಮತ್ತು ಡೇಲಿಯಾ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಡುಲ ಮತ್ತು ಡೇಲಿಯಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲೆಡುಲ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ-ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೇಲಿಯಾ ಹೂವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
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