ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲೂ ಅರಳಲಿ ಕಮಲ, ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ
ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೂ ಕಮಲ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 5 ಮಿನಿ ಪಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್, ಮರದ ಫ್ರೇಮ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾದರಿಯ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿವೆ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್ ಮಿನಿ ಪಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್
ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್ ಮಿನಿ ಪಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಳೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಿನಿ ಕೊಳವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ, ಜಲಸಸ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಟ್ ಇಡಬಹುದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಟಬ್ ಅನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅನುಕೂಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾದರಿಯ ಮಿನಿ ಪಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್
ರಿಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೇನರ್
ರಿಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೇನರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ ಕಮಲ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಲಿಲಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಿನಿ ಕೊಳದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಟೇನರ್ ಇಡುವುದು ಜಾಣತನ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
