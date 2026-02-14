ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ತರಕಾರಿ ತೋಟವನ್ನು ನೆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ನೆಡಬೇಕೇ? ಹೂವಿನ ತೋಟವನ್ನು ನೆಡಬೇಕೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 6–8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಯೋಚಿಸಿ.
ನೀವು ನೆಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣು ಹೊಸ ಬೇರು ಹರಡಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗಿಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ವಸಂತಕಾಲದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ.
ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಬಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
