- ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೊ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಳಿಕೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸುತ್ತೆ
Coconut Scrubber: ನೀವು ಕೂಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಲಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಿಚನ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ?
Natural Kitchen Tools: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಈ ವಸ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಕಿಚನ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'kahaniwalishivani' ಎಂಬುವವರು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ (Husk) ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಸವೆದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ.
ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? (How To Make Coconut Scrubber At Home)
ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಒಣ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ನಾರುಗಳು ಮೃದುವಾಗಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ನಾರುಗಳು ಮೆತ್ತಗಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾರುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ನಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಉದ್ದನೆಯ ನಾರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿರಿ.
ಈಗ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ನಾರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆಕಾರ ನೀಡಿ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ!
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಸು ದುಬಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಕಿತ್ತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ (Pliable) ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪಂಜುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
