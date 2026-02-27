ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ (ದಾಲ್) ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಬೇಳೆ ಬೇಯಲು ತಡವಾದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ನೆನೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕೂಡ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ 5 ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಲು ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬೇಳೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬೇಳೆಯ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.(ಗಮನಿಸಿ: ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ).
ಬೇಳೆ ಬೇಯುವ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
