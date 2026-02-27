Kannada

ಬೇಯಿಸಲು ಸಮಯ ಬೇಕು

ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ (ದಾಲ್) ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

kitchen Feb 27 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Gemini
Kannada

ತಡವಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಬೇಳೆ ಬೇಯಲು ತಡವಾದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: Social Media
Kannada

ಅರಿಶಿನ

ನೆನೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
Kannada

5 ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು

ನೀವು ಕೂಡ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ 5 ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.

Image credits: social media
Kannada

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು

ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಲು ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ

ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ

ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬೇಳೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬೇಳೆಯ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.(ಗಮನಿಸಿ: ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ).

Image credits: Pixabay
Kannada

ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಸಮಯ

ಬೇಳೆ ಬೇಯುವ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: meta ai

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈ ‘ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ’... ಪಡೆಯಿರಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ

Jade Plant: ಹಣದ ಗಿಡ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ನೀರು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ