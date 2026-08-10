ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಹುಳು ಹಿಡಿತಿದ್ಯಾ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಳಸಿನೋಡಿ
Garden Tips :ಬದನೆಕಾಯಿ ಗಿಡ, ಕಾಯಿಗೆ ಹುಳು ಹಿಡಿಯೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು.
ಸೋಪಿನ ನೀರು
ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು ಅಥವಾ ರಸ ಹೀರುವ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪಿನ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಅವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೀಟಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೊಂಬೆ, ಎಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮದ್ದು
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಖಾರವು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ
ಬದನೆಕಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟವೂ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಈ ಕೀಟ ಮೊದಲು ಮೃದುವಾದ ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಾಡಿ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಇದೇ ಕೀಟ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಕೀಟದ ಮರಿಹುಳು ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೀಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
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