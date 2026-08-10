ಅರಿಶಿನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ 'ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್' ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ.
Drinking Turmeric Water in Early Morning Problems to Know here: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? 'ಆರೋಗ್ಯದ' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ!
ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ' (Immunity) ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು 'ಅರಿಶಿನ ನೀರು'. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, "ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ" ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ, ಈ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಅದೆಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
1. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಮಾರಕ:
ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು) ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಲೇಸು. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ 'ಆಕ್ಸಲೇಟ್' ಎಂಬ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 'ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್' ಎಂಬ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
2. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿ:
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದೆಯುರಿ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
3. ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಪಾಯ:
ಅರಿಶಿನವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿಸುವ (Blood thinning) ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಪಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಆ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿಸಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಅರಿಶಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
4. ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ (Anemia):
ನೀವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು (Iron) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿ ನೀವು ಸದಾ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಲುವಂತಾಗಬಹುದು.
5. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ:
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅರಿಶಿನವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಳಿಸಬಹುದು (Hypoglycemia), ಇದರಿಂದ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಅರಿಶಿನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ 'ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್' ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ!