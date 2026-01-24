ಸಿಂಕ್ ಮೇಲೆ 5 ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು; ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ರೋಗಾಣುಗಳು ಅಡ್ಡಾ ಆಗುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಾಣುಗಳ ತಾಣವಾಗಬಹುದು. ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿಸಬಾರದು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸೋದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ರೋಗಾಣುಗಳು ಗೂಡು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳು
ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಾರದು. ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ, ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾತ್ರೆಗಳು
ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ, ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಚಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಳಾಗುವ ಆಹಾರಗಳು
ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಸಿಂಕ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸೋದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓವನ್ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀರಿನಂಶ ತಗುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕರ್, ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಕೈ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರಿಕ್
ಮರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಲಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಚಮಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.