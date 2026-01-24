ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೀರು. ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಡುವ ಪಾತ್ರೆಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆರೆಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಲಕಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಲಕದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಿ.
