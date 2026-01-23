- Home
How to remove rust from cast iron cookware: ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತುಕ್ಕು ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಹಂಚು ಅಥವಾ ಕಾವಲಿಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಗ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ತುಕ್ಕು ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನೆಗರ್, ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೌದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತುಕ್ಕು ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ತುಕ್ಕು ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಲಘು ತುಕ್ಕು
ತುಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಉಣ್ಣೆಯ ಪ್ಯಾಡ್ (Steel wool pad) ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ತುಂಡಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು.
ಮೊಂಡುತನದ ತುಕ್ಕುಗೆ
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ತುಕ್ಕು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು
ತುಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಒರಟುತನವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ
ತುಕ್ಕು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಒರೆಸಿ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವು ಮತ್ತೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
*ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
*ಯಾವಾಗಲೂ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
*ಹೊಸತಾದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
