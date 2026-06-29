ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ: ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣಹುಲ್ಲು, ಅಣಬೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸರಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು 2-3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದ ಆದಾಯ
ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಏನು ಬೇಕು?
- ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಪಾನ್ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳು
- ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು (ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ)
- ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್
- ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್
- ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇರುವ ಕೋಣೆ
ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ?
ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಣಬೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಡಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅಣಬೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖಾಲಿ ಕೂಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಹರಡಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಅಣಬೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಚೀಲವು ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಂಪಿ ಅಣಬೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂಲದಿಂದ ಖಾದ್ಯ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಪಾನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಪಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಅಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು
ಸಿಂಪಿ ಅಣಬೆಗಳು, ಬಟನ್ ಅಣಬೆಗಳು, ಹಾಲಿನ ಅಣಬೆಗಳು, ಶಿಟೇಕ್ ಅಣಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ಮೇನ್ ಅಣಬೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಬಹುದು.
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