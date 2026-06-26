ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಬಯೋಎಂಜೈಮ್, ಪಾತ್ರೆ, ಟೈಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕ್ಲೀನರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಬಯೋಎಂಜೈಮ್ (ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಜೈವಿದ ದ್ರವ) ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ದ್ರವವು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಸಿಂಕ್ಗಳು, ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಬಯೋಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯೋಣ.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ್ರವ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು?
ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರವವನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಬಯೋಎಂಜೈಮ್ (ಜೈವಿಕ ದ್ರವ) ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಸಿಹಿ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
1 ಭಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆ
3 ಭಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
10 ಭಾಗ ನೀರು
ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ
ಜೈವಿಕ ದ್ರವ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
1. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈಗ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು, ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಸಿ. ತಯಾರಾದ ದ್ರವವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಕಿಣ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೀ ಚಮಚ ಜೈವಿಕ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ನಲ್ಲಿಗಳು, ಸಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಜೈವಿಕ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
ನೆಲ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಮಾಪ್ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬಯೋ-ಎಂಜೈಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.