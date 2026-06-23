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- 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕುಂಡ, ಟೆರೇಸ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ 5 ತರಕಾರಿ: ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕುಂಡ, ಟೆರೇಸ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ 5 ತರಕಾರಿ: ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಲೇಖನವು ಹಸಿರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್ಗಳಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳು
ನೀವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಪ್, ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಡಬಹುದು.
ಬೇಬಿ ಪಾಲಕ್
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕ್ ಬೆಳೆಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಬೇಬಿ ಎಲೆಗಳು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ. ಎಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೆಂತ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆರೇಸ್, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಹೆಸರುಕಾಳು, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರೀನ್ಸ್ 7 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿವೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ.
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