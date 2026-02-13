Kitchen Tips: ಚಪಾತಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ
How to keep chapati fresh: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಗಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಿಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ತಪ್ಪು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಚಪಾತಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಚಪಾತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸಿ.
ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಬೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು, ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ನೀವು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಚಪಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಪಾತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯದಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು, ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಅವು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
