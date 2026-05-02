Chopping Board: ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸೋ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿಗಳು! ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
Kitchen Hacks: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಾ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ರಸವು ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮರದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮರದ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೂರೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮರದ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ছিಮುಕಿಸಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ, ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಸವರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು. ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ವಿನೆಗರ್...
ವಿನೆಗರ್ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ..
ನೀವು ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ.
ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇರಿಸಲು, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಮರ ಒಣಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
